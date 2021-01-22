Москва, 12 ноября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Граждане не спешат вакцинироваться и не соблюдают ограничительных мер против COVID-19, поэтому каждый день в стране умирает больше тысячи заразившихся коронавирусом, заявила 12 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова.

Kremlin.ru Татьяна Голикова

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Заявив, что за девять месяцев этого года на COVID-19 приходится 91,2% от общего количества избыточной смертности, чиновник пояснила:

«Сегодня мы видим, что причина кроется в том, что, к сожалению, наши граждане не соблюдают ограничительные меры, не проводят профилактические меры, к которым, в первую очередь, относится вакцинация населения».

Голикова добавила, что большинство умерших от COVID-19, а также большинство тех, кто попал в реанимацию, были не привиты. При этом она отметила, что в основном это — люди старше 60 лет и хронические больные.