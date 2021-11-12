Москва, 12 ноября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте подготовлен для реализации дополнительных мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вокзал

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Законопроектом устанавливается порядок покупки билета, в том числе через интернет-ресурсы, а также порядок проверки перевозчиком достоверности сведений о наличии QR-кода.

Также законопроектом предлагается урегулировать порядок расторжения договора об оказании услуг перевозки в случае отсутствия у гражданина необходимой медицинской документации, а также порядок возврата средств пассажиру. В течение 30 дней средства будут возвращены гражданину в полном объеме.

Нормы не касаются детей в возрасте до 18 лет.

В случае непредъявления QR-кода перевозчик обязан отказать пассажиру в заключении договора или в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Реализация норм может потребовать субсидий отраслям, допускают в правительстве.