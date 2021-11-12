Москва, 12 ноября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах предполагает, что регионы сами установят особенности посещения объектов гражданами без QR-кодов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Поправками отдельно предлагается установить порядок посещения мероприятий и объектов при отсутствии у граждан (за исключением военнослужащих и приравненных к ним лиц) соответствующей медицинской документации, который будет определяется органами исполнительной власти субъекта РФ самостоятельно.

Правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Минздрав РФ наделяется полномочиями определять срок действия QR-кодов: отдельно для привитых и отдельно для переболевших.

Главные санитарные врачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование.