Москва, 12 ноября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Правительство России предложило отредактировать ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в котором будут закреплены новые антиковидные ограничения. Об этом сообщила 12 ноября вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Цитата из к/ф «Кин-дза-дза!». реж. Георгий Данелия. 1986. СССР Мама, мама, что я буду делать?

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Комментируя предложенное нововведение, Голикова пояснила:

«Речь идёт о посещении мест проведения массовых и иных мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли и ряда других, которые расположены на территории конкретного субъекта Российской Федерации».

«Исходим из того, что правила посещений мероприятий и соответствующих объектов должны содержать необходимость использования соответствующей документации, при наличии которой гражданин может посещать массовые мероприятия».

Эти документы не нужно будет предъявлять при посещении организаций, обеспечивающих население продовольствием, товарами первой необходимости, и аптек. Посещая магазины и аптеки, отмечает Голикова, люди должны надевать маски и перчатки.

«О каких документах идёт речь? Речь идёт, по сути, о выписке из сертификата вакцинированного гражданина, единая форма которого утверждения Министерством здравоохранения на этой неделе, и, по сути, вступила в силу».

«Теперь сертификат вакцинированного содержит три позиции: это вакцинация (или ревакцинация), перенесённая болезнь или медицинский отвод».

«Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объёме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года».

До этого момента человек может посетить вышеуказанные мероприятия и заведения (которые с 1 февраля смогут посещать только те, у кого есть сертификат), при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. Чиновник добавила, что принятые меры будут действовать до 1 июня 2022 г.

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