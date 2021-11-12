Москва, 12 ноября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах предполагает предъявление паспорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, это следует из текста законопроекта, внесенного в Госдуму правительством РФ.

Паспорт

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«Лицо, непосредственно осуществляющее пропуск граждан в места проведения мероприятий, организации и на объекты… в целях установления принадлежности гражданину предъявляемой им документации, обязано потребовать у гражданина документ, удостоверяющий личность», — следует из документа.

Гражданин, отказавшийся предъявить документ, удостоверяющий личность, в места проведения мероприятий, организации и на объекты не допускается, отмечается в поправках.

Нормы будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года.