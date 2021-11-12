Афины , 12 ноября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Греция подтвердила 6 862 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 12 ноября.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 821 900 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 55 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 16 616 человек.

В общей сложности 508 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 82,5% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 6801 случай.