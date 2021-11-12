Москва, 12 ноября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Похоже, казавшиеся еще почти недавно конспирологическими заявления о проекте «электронный концлагерь» начинают воплощаться в жизнь с удивительной скоростью, считает депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Василий Иванов ИА REGNUM Нина Останина

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«И ведь очевидно, что эти самые коды затем можно будет применять по любому поводу. Скажем, для сегрегации людей по политическим взглядам», — рассуждает Останина в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ направило в Госдуму пакет законопроектов об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Нормы закона по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года.