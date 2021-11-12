Москва, 12 ноября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Вопрос хранения персональных данных требует дальнейшей проработки. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Необходимы эффективные механизмы деперсонализации и хранения данных, а также предельно чёткие, понятные правила предоставления такой анонимной информации, безусловно, защиты прав и интересов граждан, включая их частную жизнь», — заявил Путин.

«Здесь много непростых юридических и этических механизмов. Почему личные данные должны принадлежать не самому человеку, а коммерческим, финансовым структурам, у которых он получает те или иные услуги? Это вопрос. Ведь по факту именно так сейчас, к сожалению, часто и происходит», — указал он.

Он отметил, что к подобным вопросам нужно подходить «предельно аккуратно».

«При этом если у гражданина будет полное право распоряжаться массивом данных о себе, он получит передать их, например, другой компании или банку. Благодаря такой информации они смогут предоставить новому клиенту более выгодные продукты, товары или, например, пониженную ставку по кредиту», — подчеркнул президент.