Новосибирск, 12 ноября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 ноября, за прошедшие сутки было зарегистрировано 4711 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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Отметим, что днем ранее, 11 ноября, за сутки было выявлено 4640 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе зарегистрировано 75 567 случаев заражения коронавирусом (+407 за сутки), 55 529 пациентов выписаны с выздоровлением (+213 за сутки), умерли 3539 человек (+11 за сутки).