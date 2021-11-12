Москва, 12 ноября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях лишь повторяют уже существующие во многих регионах ограничения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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«Не цель подвергнуть обструкции или ограничениям граждан, которые не собираются вакцинироваться. Цель — защитить жизнь и здоровье», — сказал Хубезов.

Он заверил, что с этими законопроектами «ничего особенно не меняется».

«Многие ограничения уже введены в подавляющем большинстве субъектов РФ», — констатировал парламентарий.

С реализацией норм граждане смогут без кодов посещать продовольственные магазины, магазины, где продаются товары первой необходимости, сказал депутат.

«Законопроекты не касаются местных перевозок (например, автобусами), электричек, это только дальние перевозки», — отметил Хубезов.

Сертификаты с QR-кодами граждане могут получить не только через портал «Госуслуги», в электронном виде, но и на бумаге, например, в МФЦ, добавил парламентарий.

Согласно внесенным законопроектам, решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

До 1 февраля, кроме QR-кода, в магазинах, ресторанах и на массовых мероприятиях можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или медотвод, затем только медотвод.

Для междугородных и международных авиа‑ и железнодорожных перевозок потребуется либо QR-код о прививке, либо медотвод, либо справка о перенесенном заболевании.