Москва, 12 ноября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В России следует начать проработку юридических механизмов, которые бы предусматривали последствия неадекватной работы алгоритмов искусственного интеллекта. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

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«С кого взыскивать ущерб, если, например, беспилотный автомобиль спровоцирует дорожно-транспортное происшествие? А такое в мире уже случалось. Уже это есть. И часто органы власти и управления заходят в тупик», — заявил Путин.

«В целом возникает вопрос и страховки, как страховать ответственность за действия и, в определённых случаях, за бездействие роботов и алгоритмов искусственного интеллекта? Прошу правительство также совместно с профессиональным сообществом отладить эти и другие юридические аспекты внедрения передовых технических решений в рамках экспериментальных правовых режимов. В том числе — обеспечить гарантии защиты интеллектуальной собственности на результаты деятельности алгоритмов искусственного интеллекта», — указал он.