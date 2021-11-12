Нижний Новгород, 12 ноября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Прививки от коронавирусной инфекции получили уже 53% жителей Нижегородской области. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко сегодня, 12 ноября.

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По её словам, необходимо вакцинировать около 70% нижегородцев для того, чтобы в регионе был достигнут показатель в 80% иммунизации с учетом переболевших COVID-19.

Представитель ведомства акцентировала внимание на том, что в течение объявленных в Нижегородской области нерабочих дней заболеваемость коронавирусом, гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 28%.

Также Кучеренко отметила значительное повышение темпов вакцинации в регионе в последнее время — ежедневно прививочные пункты посещают около 15 тысяч нижегородцев.