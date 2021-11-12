Москва, 12 ноября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Правительству следует запустить программу обучения отраслевых специалистов компетенциям в сфере искусственного интеллекта. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Что толку в технологиях будущего, если в конкретном городе или небольшом посёлке всё ещё низкое качество связи или вообще нет интернета? Такое у нас, к сожалению, пока есть. Правда, уже почти нигде этого не видно — но, тем не менее, есть. Или если у медицинского работника, учителя, агронома отсутствует необходимое оборудование и навык его использования», — заявил Путин.

«Здесь, конечно, считаю крайне важным — и обращаю на это внимание правительства России — нужно безотлагательно запустить программу обучения отраслевых специалистов практическим компетенциям в сфере искусственного интеллекта. Нужно это делать уже сейчас», — указал он.