Москва, 12 ноября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Экономика становится всё более клиентоориентированной, и это касается не только экономики как таковой, но и социальной сферы и системы государственного управления. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

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«Трансформация затрагивает не только экономику, но и социальную сферу, систему государственного управления — и ключевую роль здесь играют большие данные, искусственный интеллект. Кто лучше использует мощный технологический потенциал в интересах людей, их благополучия, тот и в современном мире выигрывает. Выигрывает в глобальной конкуренции», — заявил Путин.

«Мы обязательно должны быть здесь среди лидеров — имею в виду нашу страну, Россию», — указал он.