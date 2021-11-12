Москва, 12 ноября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Сбербанк сохраняет системное значение для экономики России. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

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«Я хотел бы обратиться к Вам, Герман Оскарович, и поздравить вас, весь ваш многотысячный коллектив, со знаменательной юбилейной датой — 12 ноября 1841 года в России были учреждены сберегательные кассы, с которых, собственно, и началась история Сбера», — заявил Путин.

«На протяжении 180 лет он всегда оставался и, уверен, будет и дальше подлинно народным банком — финансовым учреждением, имеющим системное значение для экономики нашей страны. Достаточно сказать, что у Сбера более 100 млн клиентов», — указал он.