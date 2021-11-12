Минск, 12 ноября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Видео российско-белорусской операции, которая проводится в рамках проверки боеготовности на границе России и Белоруссии, опубликовало 12 ноября военное ведомство республики.

Десант

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Указав на то, что у границ Белоруссии западные соседи наращивают военнцю деятельность, ведомство информирует:

«Сегодня на полигоне «Гожский» осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от сил специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооружённых Сил Российской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы».

По данным белорусского минобороны, участвуют в этой операции самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации России, белорусские вертолёты ВВС и белорусские войска ПВО.

Высадившиеся десантники выполнят ряд учебно-боевых задач, включая «захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов», «диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований».

Белорусское ведомство добавило, что военные вернутся в пункты своей постоянной дислокации по окончании комплексной отработки всех задач.