Душанбе, 6 мая, 2020, 15:32 — ИА Регнум. В Душанбе за один день сотрудники правоохранительных органов выявили пять случаев продажи лекарственных препаратов и медицинских принадлежностей по завышенным ценам в ходе операции «Аптека», сообщает пресс-центр УМВД по городу Душанбе.

Так, например, житель таджикистанской столицы устроил в салоне своей машины распродажу лекарств, необоснованно увеличив цену в несколько раз. В результате обыска квартиры задержанного сотрудники милиции изъяли 100,5 тыс. медицинских перчаток, 59 пар медицинских защитных очков.

В рамках рейда «Аптека» в нескольких столичных аптеках в большом количестве были изъяты противовирусные препараты, стоимость которых была кратно завышена.

Все правонарушители были задержаны, и сейчас в отношении них подготавливаются необходимые документы для возбуждения уголовных дел. Конфискованные медикаменты направлены в столичные больницы.

В ведомстве попросили бизнесменов и аптекарей быть более человечными и не использовать трудное положение, в котором оказались граждане, в собственных интересах.

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