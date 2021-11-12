Вологда, 12 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Замгубернатора Вологодской области Виталий Тушинов объяснил высокий процент заболеваемости среди привитых подделкой сертификатов об иммунизации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Наша версия — такую статистику может объяснить большое число поддельных сертификатов. Последнее время участились разговоры о наличии поддельных сертификатов среди населения Вологодской области. Схема получения таких сертификатов очень проста и, что самое скверное, не обходится без участия врача […] Наберите в поисковике «купить сертификат или QR-код» и получите сразу несколько ссылок», — написал Тушинов на своей странице «Вконтакте».

По данным регионального минздрава, 10% больных ковидом на Вологодчине имеют сертификат о вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, на череповчанку, предъявившую поддельный сертификат о вакцинации, завели уголовное дело.