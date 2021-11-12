Вологда, , 17:31 — REGNUM В Вологодской области возбудили уголовное дело о подделке сертификата о ковид-вакцинации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полиции региона, фиктивный документ 51-летней женщине оформили в Воронежской области.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

Полицейские выяснили, что женщина в решении вопроса фиктивной вакцинации обратилась за помощью к своей 29-летней дочери, проживающей в Воронежской области. Девушка согласилась помочь матери и обратилась в медицинское учреждение города Россошь. Там в журнал о вакцинации внесли информацию о том, что женщина прошла сделала две прививки от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми вскрылись факты выдачи фиктивных сертификатов о ковид-вакцинации.