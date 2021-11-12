Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после многочисленных вопросов горожан объявил о прямом эфире в соцсети, пообещал ответить на вопросы о QR-кодах и в целом о ситуации с ковидом в городе. Об этом 12 ноября глава города сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

"Каждый день читаю ваши сообщения. В них всё больше вопросов о QR-кодах и в целом о ситуации с ковидом в Петербурге. Понимаю беспокойство каждого из вас. Поэтому решил завтра провести здесь прямой эфир, где мы с коллегами ответим на все ваши самые актуальные и острые вопросы», — сообщил Беглов.

Он уточнил, что эфир будет вестись посредством его страницы в субботу, 13 ноября, начало в 12:00 мск.

Анонс онлайн-встречи губернатора петербуржцы встретили неоднозначно, кто-то указывал на плохое состояние медицины, кто-то наоборот, отмечал, что такие эфиры помогут разобраться в сложившейся ситуации.

«Вопросы по борьбе с коронавирусом имеются. Например, к чему принуждать пожилых людей прививаться? У них и без этого стрессов хватает», — заметил Владислав К.

«Действительно беспокоит, поскольку я переболел имею справку, а мне навязывают сомнительную сделку, ведь если я правильно понимаю то QR-код это аналог электронной подписи, и я кому-то передаю доверительное управление над своими активами?», — задался вопросом Александр К.

«Это будет та самая прямая линия с губернатором, которую собирались запустить с осени?», — попыталась уточнить Наталья Л.

«Введите куркоды для людей с антителами!», — призвала Ольга А.

«Нужно обязательно жёстко пресекать торговлю липовыми сертификатами, с уголовным преследованием как торгующих, как и покупающих. Коды нужны так же на проезд в транспорте, т.к. это клоака!», — добавила в свою очередь пользовательница сети Наталья Я.

«Я, например, переболела, сдавала кровь, анализ показал болезнь в начальной стадии. Я болела дома, относительно легко, я домохозяйка, больничный не надо. Врача не вызывала. И оказывается QR-код мне не положен т.к. ПЦР-тест не сдавала. Абсурд. Можно оказывается переболеть и что бы быть свободной еще и прививку сделать. Я в шоке, честно. Поясните», — попросила Людмила В.

«Очень обидно за отношение некоторых людей ко всем предпринимаемым действиями со стороны города. Ограничения, меры и даже QR — если сейчас забить на всё это, то потом будем еще дольше выкарабкиваться из этой пандемии, а какими могут быть последствия даже произносить не хочу. Ну подумайте вы уже наконец о будущем, нужно скорее браться за голову и не допускать новых вспышек, надеть маску не так сложно между прочим!», — призвала остальных подписчиков пользовательница с ником Анна Н.