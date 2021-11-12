Бишкек, 12 ноября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Министерство чрезвычайных ситуаций, министерство здравоохранения и министерство обороны Киргизии провели штабные учения на случай ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в МЧС республики сегодня, 12 ноября.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

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Участники спецмероприятия отработали взаимодействие между органами управления государственной системы гражданской защиты при принятии мер по защите населения и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Во время практических занятий сотрудники профильных ведомств учились принимать больных COVID-19 в лечебных учреждениях, организовывать в аэропортах встречу прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, развёртывать мобильные госпитали и палаточные городки.

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