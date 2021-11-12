Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга разработали новые методические рекомендации для работодателей и их сотрудников по достижению уровня вакцинации. В документе подробно описан порядок действий по обязательной вакцинации работников некоторых сфер городского хозяйства, а также санкции за несоблюдение предписаний санитарного врача. Об этом 12 ноября сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Ранее ИА REGNUM сообщало, с 10 ноября в городе введена обязательная вакцинация для людей в возрасте 60 лет и старше, а также для совершеннолетних граждан с хроническими заболеваниями. В новом документе за подписью главного государственного санитарного врача Наталии Башкетовой от комздрава Петербурга также требуется «организовать выезд прививочных бригад в трудовые коллективы», обеспечить достоверный учёт привитых лиц и своевременное внесение сведений о прививках в медицинскую документацию, обеспечить ввод сведений о привитых лицах в Федеральный регистр, еженедельно по вторникам отчитываться о вакцинировании лиц, в отношении которых предписаны обязательные прививки от ковида.

Как следует из методички, до 15 ноября работодатель должен обеспечить своих сотрудников проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакцины от ковида. А до 15 декабря — вторым компонентом вакцины не менее 80% членов коллектива. Это касается практически всех сфер деятельности.

Чтобы достичь коллективной иммунизации, работодателям необходимо провести с подчиненными разъяснительную работу, а также издать приказ о вакцинации. После чего направить уведомления работникам, подлежащим вакцинации от коронавирусной инфекции, а после запросить сведения о прохождении ими вакцинации.

«В отношении работников, которые отказываются добровольно прививаться, необходимо оформить письменный отказ работника от прохождения вакцинации, — уточнено в методичке. — Отстранить от работы работников, не прошедших вакцинацию».

Также в документе разъяснено, что работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до прохождения им вакцинации. При этом, в период отстранения заработная плата сотруднику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ч. 3 ст. 76 ТК РФ).

В случае, если работодатель не исполнит методические рекомендации, и не отстранит сотрудник от работы, он будет оштрафован по статье 20.6.1 КоАП до 300 тыс. рублей, а при повторном нарушении до 1 млн рублей, или деятельность фирмы, ИП будет приостановлена до 90 суток. А также будет отозван QR-кода и наложен запрет на деятельность.

Помимо этого, со стороны Роспотребнадзора организация будет привлечена по статье 6.3, часть 2 КоАП с наложением административного штрафа до 500 тыс. рублей или приостановлением деятельности до 90 суток. А со стороны Государственной инспекции труда привлечена по статье 5.27 КоАП с наложением административного штрафа до 50 тыс. рублей (при повторном нарушении административный штраф до 70 тыс. рублей).