Москва, , 14:37 — REGNUM Российская валюта 12 ноября дешевеет к бивалютной корзине, открывшись гэпом вниз несмотря на некоторое улучшение отношения к риску — инвесторы наконец-то приходят в чувства после потрясения, вызванного рекордным ростом инфляции в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доллары Brett Hondow

«Пара доллар/рубль, которая 11 ноября отвоевала отметку 71 руб., рванула к 71,90 руб. и теперь снова угрожает отметке 72 руб., которая оказала котировкам сопротивление на прошлой неделе. Евро тем временем резко развернулся и осваивает территорию за пределами уровня 82 руб.

У рубля исчерпались локальные аргументы в пользу роста, и снижение курса в текущих условиях выглядит закономерно. Во-первых, растет напряженность в «газовых войнах».

Во-вторых, нефть после обвала в среду так и не может вернуться к росту, а понижательные риски только нарастают. В свете недавнего пересмотра ОПЕК прогноза спроса и роста запасов в США перспектива снижения Brent к отметке $80 за баррель или ниже становится все реальнее.

В-третьих, на международной арене доллар продолжает обновлять максимумы лета 2020 года, празднуя рекордный скачок инфляции в стране, который не предполагает бездействия со стороны ФРС.

Если негативный сценарий на рынке нефти реализуется, а доллар будет как минимум удерживаться на плаву, пара доллар/рубль вполне может покуситься на максимумы прошлой недели немногим выше уровня 72 руб., если не сегодня, то на предстоящей неделе.

Новой угрозой для нашей валюты является следующий важный экономический отчет из США — во вторник будет обнародована статистика по розничным продажам.

Рост показателя выше прогнозов укрепит рынки во мнении, что Федрезерву придется приступать к повышению ставок раньше, чем предполагалось», — пояснил эксперт.

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