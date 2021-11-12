Москва, 12 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Против насильственной QR-кодизации жителей России выступила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«Насильственная QR-кодизация россиян, которой занимаются сегодня власти на федеральном уровне, не выдерживает никакой критики», — отметила Останина в соцсетях.

Парламентарий резко высказалась против введения QR-кодов для проезда в общественном транспорте.

«Кому вообще их этих «учёных мужей» пришла мысль в голову куаркодизировать проезд в общественном транспорте? Эти богатеи, давно оторвавшиеся от народа, понимают вообще к какому коллапсу это приведёт? Они давно с утра пораньше пытались сесть в маршрутку или попасть в метро? Представляют ли они себе, что такое утренние и вечерние часы пик в одной хотя бы только Москве? Кто и как будет проверять куар-коды и что будут делать с теми, у кого их нет? А таких людей, ни много ни мало, на всю страну порядка 70% населения — большинство!» — рассуждает Останина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили о разработке законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.