Москва, 12 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В Москве наметилась тенденция на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил 12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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По его мнению, важную роль в сглаживании ситуации сыграли нерабочие дни, которые были объявлены с 28 октября по 7 ноября.

Собянин отметил, что в городе реально снижается заболеваемость, что проявляется в снижении выявленных заражений и в уменьшении числа госпитализации, а также высвобождении коек ковидных стационаров — около 1 тыс. штук за пять дней.

«Это говорит уже о таком устойчивом тренде снижения заболеваемости. Так что можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании, в снижении заболеваемости», — сказал столичный мэр.