Москва, 12 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Не очень понятно, откуда вообще продавец мог получить столь большую и подробную базу с фальшивыми справками о вакцинации от коронавируса тех граждан, кто покупал сертификаты, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

«Занимались продажей подделок много разных людей, часто это делалось не через интернет-сайты. Собрать все эти данные воедино было бы очень сложно.

Кроме того, старые сертификаты не требовали тех данных, которые представлены в базе, соответственно, для получения фальшивки их передача не требовалась.

Опять же, практическая ценность этой базы сомнительна — нахождение человека в ней не может быть доказательством того, что он купил поддельный сертификат, а сам незаконный способ получения такой базы делает позиции шантажиста слабыми.

Возможно, какие-то мошенники продают под видом базы покупателей поддельных сертификатов какую-то другую базу.

Не исключено также, что продавец преследует хулиганские или даже антиобщественные цели, пытаясь скомпрометировать всю вакцинационную кампанию», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что персональные данные более 500 тыс. человек, купивших фальшивые справки о вакцинации и ПЦР-тесты выставили на продажу в интернете.

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