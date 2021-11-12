Анкара, 12 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Еврокомиссия и МИД Польши смогли убедить турецких коллег ограничить путешествия граждан ряда стран в направлении Белоруссии. Теперь гражданам Ирака, Сирии и Йемена запрещено приобретать билеты и производить посадку в аэропортах Турции — о соответствующем решении 12 ноября проинформировало турецкое управление гражданской авиации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

В сообщении авиационного ведомства Турции прямо указан повод — «проблема нелегального пересечения границы между Европейским союзом и Белоруссией». Анкара и Брюссель не спешат делиться подробностями новой миграционной сделки.

Публикации решения турецкого ведомства предшествовали переговоры европейских дипломатов с турецкими коллегами. В частности, МИД Польши информировал о достигнутой договорённости противодействовать нелегальной миграции по итогам переговоров главы польской дипломатии Збигнева Рау с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Читайте новости сюжета: Миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза

Тем временем Александр Лукашенко продолжает совещания с силовиками, обсуждая миграционный кризис на белорусско-польской границе. Евросоюз отказывается что-либо обсуждать с руководителем постсоветской республики, которого он не признаёт законным и легитимным президентом. Польша, Прибалтика и ЕС в целом трактуют происходящее как использование «режимом Лукашенко» нелегальных мигрантов в качестве «оружия» при осуществлении «гибридной агрессии» в отношении ЕС.