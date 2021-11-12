Нижний Новгород, 12 ноября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 12 ноября выявили 786 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 783 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 200 716 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 442 человека, всего выздоровели с начала пандемии 176 369 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 38 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 8188 человек. Накануне сообщалось о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 16 159 человек.

Напомним, по состоянию на 11 ноября в регионе проведено 4 218 908 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 14 047 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился по сравнению с предыдущим периодом до показателя 397,5.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции вырос и составляет 0,99. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 11 ноября остаются свободными 17% коек в ковид-центрах.