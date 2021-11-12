Москва, 12 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Введение ограничений, в частности QR-кодов, в качестве одного из наиболее действенных способов борьбы с распространением коронавируса, безусловно, необходимо, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Правда, в этом деликатном вопросе важно не перегнуть палку. Во-первых, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отмена QR-кодов и иных ограничений возможна не после достижения коллективного иммунитета, а только после полного окончания пандемии и победы над COVID-19.

Но сами же медики уже не раз говорили, что, учитывая быстрые мутации вируса, скорей всего, победить его окончательно невозможно. Да, заболевание перестанет быть столь опасным, как сейчас, но перейдет в разряд «хронически присутствующих» на планете, как тот же грипп или ОРВИ. И вот с этим противоречием пока не понятно, что делать.

Меры по ограничению доступа людей в те или иные заведения или транспорт не должны при этом вредить российской экономике в целом. Иначе кризис, в котором страна и так пребывает уже несколько лет, может только усугубиться.

Скажем, если запрет на авиаперелеты или междугородние поездки по железной дороге без предъявления QR-кодов, можно отнести к разумным и своевременным мерам, то запрет на пользование городским общественным транспортом способен если не парализовать, то осложнить работу многим предприятиям.

Та часть населения, которая не желает прививаться принципиально, просто не сможет добраться до места работы. И будет вынуждена или менять сферу деятельности, или искать новое место работы вблизи от дома. А для компаний такие последствия означают потерю многих ценных кадров. Да и транспортники не в восторге.

По сообщениям СМИ водители общественного транспорта в Татарии, где такие ограничения уже введены, жалуются на резко возросшие издержки, сбои в графике работы транспорта, задержки, вызванные необходимостью проверять у каждого пассажира QR-код и т. д.

Иными словами, если подходить к вопросу механически и непродуманно, то полезные меры могут в итоге начать приносить и немалый вред. Как всегда, на первое место выходит вопрос качества реализации предложенных мер», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разрабатывают законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

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