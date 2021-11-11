Москва, , 13:24 — REGNUM В России разрабатывают законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Об этом журналистам сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты», — заявили в оперштабе.

Отмечается также, что о внесении законопроектов в Госдуму в оперштабе сообщат СМИ дополнительно.