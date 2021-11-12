Москва, 12 ноября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Министерство обороны России расценивает активность США в Черноморском регионе как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, заявили 12 ноября в оборонном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Агрессивную военную активность США в Черноморском регионе расцениваем как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что «истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на Юго-Востоке».

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября над Черным морем обнаружили самолет-разведчик ВВС США Е-8С, который приблизился к российской государственной границе на 35 км.

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