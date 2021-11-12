Кишинёв, 12 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Статистические данные о количестве смертей среди пациентов с COVID-19 в Молдавии не отражают реального положения дел. Об этом 12 ноября заявила на пресс-конференции глава минздрава Алла Немеренко.

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По словам министра, из-за большой нагрузки руководители больниц сообщают об умерших с опозданием. В ежедневные данные могут попадать случаи смерти, которые произошли несколько дней или месяцев назад, а также спустя год.

«В реальности ежедневные данные никогда не включали действительное количество случаев за прошедшие сутки, — сказала Немеренко. — Из 70 жертв, о которых мы сообщили в последней сводке, только 15 скончались за минувшие сутки. Но это не значит, что за те сутки умерли только 15 человек».

Стоит отметить, что 11 ноября в Молдавии в суточной сводке сообщили о 60 случаях смерти пациентов с COVID-19, что стало «рекордом» для республики. 12 ноября сообщили о 70 умерших среди пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». О путанице в статистических данных Немеренко также сообщала в октябре.