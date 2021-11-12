Рига, 12 ноября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Строительный сектор Латвии просит признать ситуацию и обстоятельства в отрасли после 15 декабря нынешнего года форс-мажором. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

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Свое предложение строители аргументировали невозможностью выполнять договорные обязательства, заключенные до очередных ковид-ограничений, в новых обстоятельствах. Так, прежние договоры допускали к работе сотрудников без ковид-сертификата. Но с 15 декабря это делать нельзя: согласно решению правительства, непривитые и непереболевшие строители не смогут быть заняты на стройобъектах.

Свою просьбу строительные фирмы объясняют и неравномерностью охвата вакцинацией всей отрасли. Есть предприятия, где привиты все работники, но есть и такие, где число вакцинированных ниже 20%. В среднем на строительных предприятиях уровень вакцинации работников 70−75%.

Как быть с теми высококлассными работниками, кто не привит и не имеет ковид-сертификата, а работа этих специалистов остро востребована при реализации договорных обязательств, не понятно, считают представители строительной отрасли Латвии.

По мнению строителей, если правительство не разъяснит свои решения, то многие строительные работы после 15 декабря просто встанут.