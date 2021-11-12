Таллин, 12 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Эстонии нельзя сравнивать с прежними волнами коронавируса, поэтому господдержки сектора развлечений не будет. Об этом заявила премьер-министр Кая Каллас, сообщил портал ERR.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

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По ее словам, влияние нынешних ограничений на определенные секторы сегодня незначительное, а потому не требует оказания государственной помощи.

«Мы провели анализ текущей посещаемости этих мест: зафиксированное в ходе этих проверок снижение оборота всего на 10% — это несущественная потеря. Более 70% взрослого населения уже сделало хотя бы одну прививку, то есть, довольно весомая часть нашего общества по-прежнему может пользоваться всеми предлагаемыми услугами», — аргументировала решение правительства Каллас.

Она добавила, что общество остается открытым: «Все связанные с досугом учреждения открыты и продолжают оказывать услуги. Текущая ситуация никак не сравнима с закрытиями во время первой и второй волн пандемии».

С 15 ноября 2021 года все места массового пользования в Эстонии обязаны снизить максимальное разрешенное количество участников публичных мероприятий в помещении и под открытым небом. В мероприятиях в помещениях смогут принять участие до тысячи, и на свежем воздухе — до двух тысяч человек.

Одновременно с ограничением по количеству участников мероприятий, продолжит действовать требование проверки ковид-сертификатов, а также обязательство закрывать двери не позднее 23:00 по местному времени (полночь по Москве).