Таллин, 12 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Эстонии острая нехватка медсестер привела к заметным перегрузкам в медучреждениях и росту почасовой оплаты. Об этом сообщил портал ERR ссылкой на заведующую сестринским делом клиники анестезиологии Северо-Эстонской региональной больницы Катре Зирель.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Медик в защитном костюме

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По ее словам, во время эпидемии коронавируса медсестры перерабатывают до 50 часов в месяц. И хотя брутто-час стоит у медсестер не менее 8 евро, есть те, кто хочет уйти, ссылаясь на колоссальные физические и психологические нагрузки.

«Медики вряд ли уйдут в трудные времена, но если они немного дадут слабину, то это может произойти. Если мы говорим о том, что в медицинском секторе наблюдается дефицит кадров, то уход каждого сотрудника — это потеря для больницы», — сообщила Зирель.

Руководитель отделения сестринского дела и обслуживания пациентов клиники Тартуского университета Илона Пастарус заявила, что примерно на треть медсестер клиники приходится по 40 часов сверхурочных в месяц, то есть переработка составляет одну неделю.

В настоящее время минимальная почасовая оплата медсестры в обычном отделении составляет 8,40 евро, к этому добавляются различные доплаты.

В 2020 году средняя заработная плата медсестер в клинике Тартуского университета составляла «грязными» 1 890 евро (НСО в Эстонии — 20% — ИА REGNUM). Примерно 60% расходов клиники составляют затраты на оплату труда, что очень много по сравнению, например, с больницами соседней Финляндии, отмечают руководители медучреждений Эстонии.