Вашингтон, 2 мая, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В США скончался второй информатор о нарушениях при производстве самолетов авиастроительной компании Boeing, бывший аудитор качества у поставщика корпорации — компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин, сообщила газета The Seattle Times.

Leonid Faerberg/Global Look Press

«Один из первых разоблачителей, заявивших, что руководство Spirit AeroSystems проигнорировало производственные дефекты на 737 MAX, умер после борьбы с внезапной, быстро распространяющейся инфекцией», — написали репортёры газеты Доминик Гейтс и Лорен Розенблатт.

По данным газеты, 45-летний Дин две недели до смерти находился в критическом состоянии из-за стафилококковой пневмонии. В апреле он попал в больницу из-за проблем с дыханием. При этом родственница Дина заявила, что мужчина вёл здоровый образ жизни.

По её словам, у Дина началась пневмония, а затем серьезная бактериальная инфекция. Его поместили на диализ. Врачи даже рассматривали возможность ампутации рук и ног. В результате причиной смерти стал отказ органов.

Джошуа Дин одним из первых пожаловался на дефекты Boeing 737

Дин одним из первых сообщил о производственных дефектах в самолётах Boeing, в том числе у лайнеров модели 737 Max. В октябре 2022 года он заявил, что обнаружил серьезный производственный дефект. Он сообщил руководству компании, что механики нарушали технологию сверления отверстий в гермошпангоуте самолётов серии MAX. Однако в компании на это закрыли глаза.

Во время проведения аудита он пропустил другой производственный дефект. Когда это стало известно, Дина уволили, поставки на заводе Boeing в Рентоне приостановили.

Бывший аудитор также давал показания по иску к акционерам Spirit, а также обращался с жалобой в Федеральное управление гражданской авиации. В ней он указывал на грубые нарушения со стороны высшего руководства по качеству производства модели Boeing 737 MAX в Spirit AeroSystems.

Дин начинал инженером-механиком. Он пришёл работать в Spirit в 2019 году. В следующем году его уволили после сокращения рабочих мест в связи с пандемией. В мае 2021 года Дин вновь вернулся в компанию, но уже аудитором по качеству. После ухода из Spirit Дин на короткое время устроился на работу в Boeing, а затем ушёл в другую компанию.

Ещё один осведомитель Джон Барнетт умер в марте

Бывшего инженера по качеству на заводе Boeing Джона Барнетта, который не раз заявлял, что в компании при сборке самолётов используются некачественные составляющие, нашли мёртвым в грузовике на парковке отеля в Южной Каролине в марте 2024 года. Ему было 62 года. Предположительно, мужчина совершил суицид.

В начале марта он давал показания в суде против компании, в которой проработал 32 года. В отставку Барнетт ушёл в 2017 году. По его словам, работники устанавливали на самолёты нестандартные и бракованные детали, чтобы избежать задержек в производстве самолётов Boeing 787 Dreamliner. Он также неоднократно сообщал о проблемах со сборкой лайнеров.

Проблемы с Boeing 737 MAX

Самолёт Boeing 737 MAX, принадлежавший индонезийской компании Lion Air, разбился в марте 2018 года. В результате авиакатастрофы погибли 189 человек. В том же году, в октябре, катастрофу потерпело воздушное судно этой серии в Эфиопии. Тогда погибло 157 человек. Это стало поводом на запрет полётов Boeing 737 MAX во многих странах.

В сентябре 2019 года индонезийское правительство назвало причины крушения Boeing 737 MAX. Среди них оказались ошибки в проектировании и недостаточный контроль со стороны служб надзора за полетами. Именно они, по мнению следователей, сыграли ключевую роль в авиакатастрофе.

После этих катастроф корпорация признала, что допустила некоторые технические ошибки, которые могли привести к крушениям авиалайнеров. В 2020 году компания объявила о планах проверить около 400 самолётов.

В декабре 2023 года компания попросила поискать в самолётах модели 737 Max незакрепленный болт. Один из зарубежных клиентов компании обнаружил в конструкции самолёта болт с отсутствующей гайкой. Об этом проинформировали Boeing. В результате собственной проверки компания нашла похожий дефект на одном из авиалайнеров.