Ереван, 12 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 12 320 исследований на коронавирус, из которых 1309 дали положительный результат. Об этом 12 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 326 830 носителей коронавируса. Из них 289 900 справились с инфекцией, в том числе 2044 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находится 28 990 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8305 пациентов с COVID-19, из которых 78 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 13 310 тестов на коронавирус 1482 были с положительным результатом. 1522 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 43 пациента с COVID-19.