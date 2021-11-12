Москва, 12 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Применение QR-кодов в сфере транспорта является мировой практикой, которая стала безальтернативной в условиях пандемии коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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"Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле знают об инициативе оперштаба по законопроекту о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и кафе: «Действительно, там определенные наработки есть. Но еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов».