Москва, 12 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. У президента РФ Владимира Путина по-прежнему сохраняются очень высокие титры антител после вакцинации российским препаратом «Спутник V». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Путин

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«Президент сам неоднократно говорил, что у него сохраняются очень высокие титры после вакцинации», — сказал Песков.

По его словам, ревакцинация российского лидера «будет зависеть от рекомендации врачей».