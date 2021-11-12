Екатеринбург, 12 ноября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки подтверждено 727 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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У жителей Екатеринбурга зафиксировали 144 случая. Также новые заразившиеся выявлены во многих других муниципалитетах региона.

Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на 4. Днем ранее было зафиксировано 731 случай.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 166 132 человека. Оправились от болезни 148 082 свердловчанина. По причине коронавирусной инфекции умерли уже 7824 гражданина.