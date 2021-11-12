Белоруссия, 12 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Конфликт между Польшей и Белоруссией из-за ситуации на границе обостряется. По мнению представителей Брюсселя и Варшавы, разворачивающийся кризис с мигрантами является политической игрой со «стороны Минска». Это мнение разделяет научный сотрудник Института внешнеполитических исследований (Стокгольм) Мартин Краг, который 12 ноября посетил студию шведского телеканала SVT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Лукашенко использовал отчаявшихся людей в поисках новой жизни как разменную монету», — полагает Краг.

По словам Крага, Лукашенко хочет, чтобы ситуация обострилась — как на границе, так и политически в целом.

«Это очень вписывается в его цели, потому что он пытается указать на Запад как на виновника в своих проблемах после того, как год назад он доигрался у себя до массового народного восстания. Таким образом, это как бы укрепляет его разговоры о том, что ему угрожают извне», — полагает эксперт.