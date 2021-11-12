В Южной Корее от COVID-19 привили 81,4% населения
Сеул, 12 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 63 175 человек. Об этом 12 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
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По состоянию на 00:00 12 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 41 823 166 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 81,4%.
Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 107 068 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 39 845 393 человек.
Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2368 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 390 719.
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