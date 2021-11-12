Курск, 12 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Курской области 12 ноября зарегистрирован 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 70 тыс. 419 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 59 тыс. 468 пациентов, в том числе 216 — за последние сутки.

Скончались 1675 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1687 летальных случаях.