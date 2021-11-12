Ростов-на-Дону, 12 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявлено 655 новых заражений коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 ноября. Это на пять случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону (204), Волгодонске, Таганроге и Шахтах (по 31), Азове и Аксайском (по 17) районе, Новошахтинске (16), Новочеркасске (13) и Батайске (12). Более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 10% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 163 843 носителя коронавируса. Выписаны с выздоровлением 138 922 пациента.