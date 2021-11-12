Москва, 12 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции в Москве скончались 96 человек, сообщили 12 ноября в московском городском оперштабе.

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Уровень смертности ковид-пациентов сохраняется в столице примерно на одном уровне уже длительное время, с конца октября. Накануне умерли 94 заболевших, двумя днями ранее — 98.

Всего в Москве, согласно официальным данным, коронавирус унёс жизни 32 495 человек.

За сутки выздоровели почти 7 тысяч заболевших COVID-19 москвичей.