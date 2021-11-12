Нижний Новгород, 12 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Активисты из Нижнего Новгорода требуют от прокуратуры области отменить действие QR-кодов и привлечь к ответственности губернатора Глеба Никитина. Об этом сообщил Коммерсантъ-Приволжье 11 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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По данным издания, жители Нижнего Новгорода, называющие себя «Народным местным самоуправлением» принесли в прокуратуру Нижегородской области 5 тысяч подписей под обращением с требованием отменить QR-коды в регионе для посещения общественных мест.

«Активисты считают указ губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которыми регламентируются условия посещения общественных мест по QR-кодам, антиконституционными, нарушающими основные права и свободы граждан. В обращении активистов в прокуратуру указано требование привлечь губернатора к ответственности за незаконные действия», — говорится в сообщении СМИ.

Активисты попытались встретиться с главным прокурором области Андреем Травкиным. В ответ на отказ нижегородцы заявили, что «он прячется за спинами сотрудниц».

Надзорный орган будет рассматривать обращение 30 дней.