Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 83 тыс. человек. За минувшие сутки лабораторным путем было выявлено 386 инфицированных, что на 11 человек больше чем днем ранее. Об этом 12 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число инфицированных выявлено в крупных населенных пунктах Ленобласти, таких как Всеволожск (25), Гатчина (24), Тихвин, Кириши (по 23), Выборг (19), Мурино (15), Кингисепп (12), Бокситогорск (11).

Всего с начала пандемии в Ленобласти было выявлено 83 068 зараженных. Из них 63 958 человек уже выздоровели, в том числе 377 — за прошедший день. Умерло 2642 человек, из них пятеро — за последние сутки.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга, в настоящий момент в Ленобласти развернуто 2508 коек для пациентов с COVID-19, из которых 585 свободны (23,33%).