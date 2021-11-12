В Петербурге за сутки заболели ковидом почти 3,5 тысячи человек
Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Петербурге составил 3421 случай, согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф» от 12 ноября. Это на 191 случай больше чем заболело за предыдущие сутки.
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Рост заболеваемости не прекращается пятые сутки подряд, однако за последний месяц максимальная отметка приходится на 31 октября, тогда в Петербурге заболело 3597 человек.
Суточное количество умерших от пандемии в Петербурге держится примерно на том же уровне. За последние сутки от ковида скончались 75 человек, что на десять случаев меньше, чем в предыдущие сутки.
Положительная динамика отмечается в числе переболевших. От коронавируса за последние сутки в Петербурге вылечилось 3796 человек, что стало рекордом за последний месяц.
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге с начала пандемии выявлено 745 332 случая заражения. Из числа заболевших 674 009 человек выздоровели, 24 882 человека умерли. Коллективный иммунитет петербуржцев на 12 ноября составляет 63,7%.