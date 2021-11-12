Белгород, 12 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Белгородской области 12 ноября выявлено 343 новых носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Врачи выписали ещё 277 пациентов, зарегистрировано четыре летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 записались 6 375 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации в инфекционном госпитале в России

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 66 622 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 54 985 человек, скончались от осложнений 1 367 пациентов.

Лечатся в стационарах 3 533 жителя, получают амбулаторную помощь 6 737 граждан, самоизоляцию соблюдают 27 562 человека.

На вакцинацию в общей сложности подано 874 896 заявок, полный курс прошли 777 440 жителей.