Саратов, 12 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Саратовской области ежедневно от COVID-19 умирает более 20 человек, за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 29 пациентов. Таким образом, с начала пандемии жертвой инфекции стал 4171 житель региона, сообщает 12 ноября облминздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

За прошедшие 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 14 мужчин и 15 женщин в возрасте от 37 до 94 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за время пандемии зарегистрировали 109 004 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 94 706 человек.

Читайте также: В Саратовской области за сутки выявили 650 носителей коронавируса

Читайте также: В России за сутки выявили 40123 заражения коронавирусом